Kanadalı Müslümanların başı Odin Kurtları ile dertte

Kanada'nın Edmonton şehrinde emniyet güçleri, yerel bir İslamofobik grup olan Odin Kurtları'nın üyelerinin Cuma günü Al Rashid Camii'ne girmeleri ile ilgili soruşturma başlattı.

Caminin imamı Noor Al-Henedy, Odin Kurtları grubunun üyelerinin cuma namazında camiye girerek namaz kılan müslümanlara kışkırtıcı sorular sorduğunu söyledi.





İslamofobik grup üyesi iki erkeğin üzerinde "Kafir" yazan ceketlerle, cuma namazı kılmak için camiye toplanan müslümanların arasına karışıp sorular sormaya başladı" diyen cami imamı grubun diğer üyelerinin de cami kapısında durarak içeriye girmeye çalışanlara sataştığını belirtti.

Al-Henedy, camiye giren iki adamın binayı “denetlediğini” söyledi.

“Hemen polise bildirdik ve sahip olduğumuz (kamera) görüntülere baktık. Caminin içine, üzerinde "Kafir" yazan bir ceketle gelinirse her şeyin yolunda olduğunu varsayamayız… 1 numaralı önceliğimiz, buradaki insanlarımızın güvende hissetmelerini sağlamaktı ”dedi.

“Bu grup ilimizdeki göçmen ve Müslüman toplulukları terörize etmeye ve homofobik tacizle uğraşmaya devam ediyor. Her nezih Edmontonlu, nefret grupları sokaklarımızda açık bir şekilde yürümeye başladığında endişe etmelidir ”dedi.

Edmonton polisi El Rashid Camii'nde “insanların sorun” çağrısını aldıktan sonra olayı soruşturduklarını doğruladı.

Camiye giren Odin Kurtlarının videosunu yayınlayanlardan biri olan Tyson Hunt, grubunun sadece sorular sormak ve din hakkında daha fazla bilgi edinmek için orada olduğunu söyledi. “Bu özgür bir ülke ve ne istediğimi sorgulayabilirim” dedi. Hunt, İslam karşıtı olmadığını, genel olarak bütün dinlere karşı olduğunu söylüyor.

Edmonton Polis Teşkilatı sözcüsü Cheryl Voordenhout, nefret suçu ve şiddet içeren aşırılık yanlısı birliğinin cami olayını araştırdığını ve son dönemdeki çevrimiçi faaliyetlerin farkında olduğunu söyledi. Voordenhout, “Birim bu grupların son faaliyetlerinden haberdar ve onları izliyor” dedi.

Odin Kurtları

Odin'in Kurtları, Finlandiya merkezli göçmen karşıtı bir grup. Birleşik Muhafazakar Parti üyeleriyle poz vermeleri ile başlayan tartışmaların ardından Odin'in Kurtları olarak yeniden markalandılar ve en son kendilerini "Kanadalı Kafirler" olarak sundular.

Edmonton Polis Teşkilatı sözcüsü Cheryl Voordenhout, nefret suçu ve şiddet içeren aşırılık yanlısı birliğinin cami olayını araştırdığını ve son dönemdeki çevrimiçi faaliyetlerin farkında olduğunu söyledi. Voordenhout, “Birim bu grupların son faaliyetlerinden haberdar ve onları izliyor” dedi.

Kanada'daki en eski cami imamı Al-Henedy, olayı kışkırtma girişimi olarak gördüğünü söyledi ve dini dini diğer inanç üyeleriyle tartışmaktan her zaman mutlu olsalar da, bu doğru bir yaklaşım değildi. “Biz Edmontonyalıyız, 80 yıldır buradayız ve toplumun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. “En önem verdiğimiz şey, kapılardan gelen insanların güvenliği. Odaklandığımız şey bu - toplumumuzda korku yaratmamak. ”

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2019, 16:25