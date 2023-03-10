Kanadalı STK'lar için Afganistan'a yardım izni

Kanada’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK), Taliban kontrolündeki Afganistan’a yardım götürmelerine imkan sağlayacak yasa tasarısı, parlamentoya sunuldu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino, parlamentoya sunulan tasarıyla ilgili, Kanada Kızılhaç merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Mendicino, "Bu yasa tasarısı anın aciliyetini karşılıyor ve STK'lere Afganistan'da ihtiyacı olanlara yardım etmek için ihtiyaç duydukları esnekliği veriyor. Afganlar, yardım grupları ve parlamento huzurundaki tanıkların verdiği mesaj nettir; Afganistan'daki durum vahim." dedi.

Bakan Mendicino, kuralları gevşetme kararının, Kanada yasalarına göre terör listesinde yer alan Taliban'ın onaylandığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Kanada Terörle Mücadele Yasası hükümlerine göre, terör örgütleri listesinde bulunan örgütlerin kontrolündeki bölgelere insani yardım götüren STK'ler, terör örgütünü maddi olarak desteklemekten cezai olarak sorumlu tutulabiliyor.

Parlamentoya sunulan yasa tasarısı, Kanadalı yardım görevlilerinin, teröristlerin kontrol ettiği alanlarda kovuşturma olmaksızın görevlerini yerine getirmeleri için Kanada ceza yasalarının hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Tasarının yasalaşması halinde, insani yardım görevlilerine "terörist grubun kontrol ettiği coğrafi bölgede" krizde olan insanlara yardım etmeleri için izin verilecek.

Kanada'da bir tasarının, yasalaşma sürecinde, parlamentoda kabul edildikten sonra senatoda da onaylanması gerekiyor.

Kanada genelindeki insani yardım kuruluşları ve Afgan toplumu, söz konusu değişikliğin yapılması için bir süredir Başbakan Justin Trudeau hükümetine imza kampanyalarıyla çağrıda bulunuyordu.

Kanada, Taliban’ın Ağustos 2021'den itibaren kontrol altına aldığı Afganistan’dan yaklaşık 40 bin Afgan'ı, göçmen olarak almıştı.