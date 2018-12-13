Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yasa tasarısı kabul edildi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan tasarı, ABD Senatosunda kabul edildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan yeni bir tasarıyı Senatoya sunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Corker, komitedeki diğer Cumhuriyetçi üyelerle söz konusu tasarıyı hazırladıklarını vurguladı.

Corker, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı konusunda Muhammed bin Selman'ın sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı bugün Senatoya sundu.

Tasarıda ayrıca ABD'nin Yemen'deki insani krizin devam etmesinde rolü olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri eylemlerine verdiği desteğin de derhal kesilmesi talep ediliyor.

Tasarının ABD Başkanı Trump'ın önüne gitmeden önce Temsilciler Meclisinde de kabul edilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisinde dün yapılan ve 203'e karşı 206 oyla kabul edilen "tarım yasa tasarısının" içine Meclis Başkanı Paul Ryan tarafından son anda Yemen'le ilgili bir madde eklenmişti. Söz konusu maddeyle 2018 yılının sonuna kadar Temsilciler Meclisine Yemen'deki savaş bağlamında herhangi bir tasarının getirilmesinin önü kesilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 23:48