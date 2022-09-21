Katar Emiri Al Sani'den BM Genel Kurulu'nda Filistin vurgusu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, New York'taki BM 77. Genel Kuruluna hitabında, "(Genel Kuruldaki) Mevcut ülkelerin delegelerine, Filistin sorununun hâlâ çözülmemiş olduğunu hatırlatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Al Sani, uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanamaması ve sahadaki gerçeklerin sürekli değişmesinin gölgesinde, İsrail'in yasa dışı yerleşim konusunda izlediği oldu bitti ve dayatma politikasının, gelecekte mevcut çatışmanın esaslarını ve küresel dayanışmanın şeklini değiştirebileceğini ifade etti.

Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i "Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirmeye ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasına zorlama" noktasındaki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirten Al Sani, "Kardeş Filistin halkıyla adalet isteklerinde tam dayanışmamızı yineliyorum." diye konuştu.

Suriye halkının trajedisi

Al Sani, Suriye krizine ilişkin ise "Uluslararası toplum Suriye'deki savaş suçlularından hesap sormayı başaramadı." ifadelerini kullandı.

Mazlum Suriye halkının yaptığı büyük fedakarlıkların görmezden gelindiğini söyleyen Al Sani, isim vermeden "bazılarının Suriye halkının trajedisini kendi çıkarları için kullandığını" dile getirdi.

Yemen ve Libya'daki krizler

Libya'daki krize de değinen Al Sani, bu ülkede siyasi sürecin tamamlanması, seçimler için anayasal bir zemin üzerinde uzlaşılması ve devlet kurumlarının birleştirilmesi için "acil uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Al Sani, Libya'da askeri güçleri birleştirmeden, silahlı grupları tek bir ulusal ordu haline getirmeden ve bu çözüme karşı duranları reddetmeden ve onları sorumlu tutmadan devletin yeniden ayağa kalkamayacağını kaydetti.

Yemen krizi hakkında da konuşan Katar Emiri, şunları söyledi:

"Geçici bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varan taraflarda bir umut ışığı görüyoruz. Körfez girişimi ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının yanı sıra, Yemenli taraflar arasındaki ulusal diyalog müzakereleri sonuçlarına dayanarak yapılacak kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes için sabırsızlanıyoruz."

İran nükleer dosyası

Konuşmasında Al Sani, İran ile nükleer anlaşmaya da değindi.

Katar Emiri, "İran nükleer programı üzerinde tüm tarafların endişelerini dikkate alan ve bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasını ve İran halkının barışçıl amaçlarla nükleer enerjiden yararlanma haklarını garanti eden adil bir anlaşmaya varılmasının gerekliliğine inanıyoruz." dedi.

Nükleer dosyada bir anlaşmaya varmaktan başka alternatif olmadığını belirten Al Sani, böyle bir anlaşmanın bölgenin güvenlik ve istikrarının çıkarına olacağını söyledi.

Al Sani ayrıca, İran nükleer dosyasında yapılacak bir anlaşmanın bölgesel güvenlik düzeyinde daha geniş bir diyaloğun kapısını açacağı değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında ise Al Sani, "Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın karmaşıklığının ve uluslararası boyutunun tamamen farkındayız." dedi.

Ateşkes ve çatışmaya barışçıl bir çözüm aramaya başlama çağrısında bulunduklarını söyleyen Al Sani, savaş ne kadar sürerse sürsün, her durumda sonucun bu çözüm seçeneğine geleceğini kaydetti.

Al Sani, savaşın devam etmesinin "bu sonucu değiştirmeyeceğini, aksine kurbanların sayısını artıracağını ve Avrupa, Rusya ve genel olarak küresel ekonomi üzerindeki korkunç etkilerini çoğaltacağını" vurguladı.

2022 Dünya Kupası

Katar Emiri ayrıca, herkesi ülkesinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya davet etti.

Al Sani, bugün dünya milli takımlarını ve onların taraftarlarını ağırlamanın eşiğinde olduklarını ve bunun için çok çalıştıklarını dile getirdi.

İlk kez bir Arap ve Müslüman ülkesinde ve genel olarak Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıldığına dikkati çeken Al Sani, tüm dünyanın küçük ve orta büyüklükteki ülkelerden birinin de olağanüstü başarı ile küresel etkinliklere ev sahipliği yapabildiğini göreceğini söyledi.

Katar'da 20 Kasım -18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası, milli takımlar düzeyinde futbol dünyasının en büyük ve en önde gelen turnuvası olarak kabul ediliyor.