Kayıp köpek 12 yıl sonra bulundu

BBC'deki habere göre, Stockton yakınlarındaki kırsal arazide yaşlı ve hasta halde bulunan köpek polise bildirildi.

Bir hayvan hizmetleri görevlisi, mikroçip taramasıyla isminin Zoey olduğunu belirlediği köpeğin, 2010'dan beri kayıp olduğunu fark etti.

San Joaquin Şerifi'nin ofisinden yapılan açıklamada, mikroçip şirketinin, çok uzun süredir kayıp olması nedeniyle 2015'te Zoey'i ölü olarak kayıtlara geçirdiği belirtildi.

Daha sonra 12 yıldır telefon numarasını değiştirmeyen Zoey'nin sahibi Michelle'le irtibata geçildi.

Michelle, köpeğinin 2010'da kaybolduğu yerin yaklaşık 100 kilometre uzağında bulunduğuna işaret ederek, böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemediğini söyledi.

Köpeğinin 6 aylıkken kaybolduğunu belirten Michelle, onu sağlığına kavuşturacağını ve hayatının geri kalanını mutlu bir şekilde yaşamasını sağlayacağını belirtti.