Kış saati uygulaması Amerika'da araçların geyiklere çarptığı kazaları artırıyor

Current Biology dergisi tarafından yayımlanan araştırmada, ABD'deki 23 eyalette 1994-2021 yıllarındaki geyiklerin neden olduğu kaza kayıtları incelendi.

Araştırmada, araçların geyiklere çarptığı kaza sayısının ülkede kış saati uygulamasına geçildiği 2 haftalık dönemde yüzde 10, günbatımından iki saat sonra kaza sayısının ise 14 kat arttığı belirtildi.

Yaz saatine geçildiği dönemde ise kazalarda benzer oranda artış yaşanmadığı ifade edilen araştırmada, söz konusu iki dönemde meydana gelen kaza sayısındaki farkın sebebinin ise geyiklerin çiftleşme döneminde daha hareketli olmasından ve hava karardıktan sonra araç kullanımından kaynaklanabileceği vurgulandı.

Araştırmada, tamamen yaz saatine geçilmesi halinde hayatını kaybeden insan sayısının 33, geyik sayısının ise yaklaşık 37 bin azalabileceği kaydedildi.

Ülkenin büyük bir kısmında 6 Kasım'da saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış uygulamasına geçecek.

Anketlere göre, ABD halkı yaz-kış saati uygulamasından memnun değil. Ancak bu konuda nasıl bir uygulama yapılması konusunda fikir birliğinin sağlanamaması sebebiyle sistem değiştirilemiyor.

ABD Senatosu, martta oy birliğiyle yaz-kış saati uygulamasının sonlandırılması için bir yasayı kabul etti. Ancak tasarı, Temsilciler Meclisinde bekliyor.