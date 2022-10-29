Kolombiya'da 9 ayda 157 insan hakları savunucusu öldürüldü

Kolombiya'da bu yılın ilk 9 ayında 157 insan hakları savunucusunun öldürüldüğü bildirildi.

Kamu Denetçiliği Ofisi tarafından hazırlanan raporda 2021'in aynı dönemine kıyasla bu yılın ilk 9 ayında öldürülen insan hakları savunucularının sayısında belirgin artış yaşandı.

Raporun sunumunu yapan Ombudsman Carlos Camargo, Ocak-Eylül 2022'de 157 aktivistin öldürüldüğünü söylerken geçen yıl aynı dönemde 109 vakanın kaydedildiğini aktardı.

Bu yıl öldürülenler arasında 51 topluluk lideri, 32 yerli grup temsilcisi ve 14 çiftçi bulunuyor.

Camargo, yasa dışı silahlı gruplara, insan hakları savunucularının hayatlarına saygı duymaları çağrısında bulundu.

Hükûmet ile isyancı grup Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016'da imzalanan barış anlaşmasına rağmen ülkenin bazı bölgelerinde yer yer şiddet devam ediyor.

Yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, eylül ayında "kalıcı barış" söylemiyle tüm isyancı grupların silahsızlandırılması için müzakerelere başlamıştı.

Aralarında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinden (FARC) ayrılan iki grup ile Kolombiya Gaitanist Öz Savunma Kuvvetleri olarak da bilinen Clan del Golfo ve Sierra Nevada de Santa Marta örgütlerinin de bulunduğu en az 10 silahlı grup, Petro'nun barış çağrısının ardından tek taraflı ateşkes ilan etmişti.

"Global Witness 2021" raporuna göre, Kolombiya çevreciler için en tehlikeli ikinci ülke.