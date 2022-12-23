Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 yaralı

Ülke basınında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Briceno kasabasında, askeri kontrol noktasına yerleştirilen el yapımı bomba infilak etti.

Patlamada 4 asker yaralanırken, durumu ağır olan askerlerden birinin helikoptorle Medellin'e sevk edildiği bildirildi.

Saldırıdan, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) bağlı silahlı bir grubun sorumlu olduğu değerlendiriliyor.

Kolombiya'nın güneybatısında, en son 7 Aralık'ta pusuya düşürülen askerlerden 6'sı hayatını kaybetmiş, 7 askerin ise kaybolduğu belirtilmişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.