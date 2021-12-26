Kolombiya'da kaçırılan 4 kadın serbest bırakıldı

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden (ICRC) yapılan açıklamada, ELN üyeleri tarafından 2 ay önce alıkonulan 1'i hamile 4 kadının, ülkenin güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesi kırsalında serbest bırakıldığı belirtildi.

ICRC'nin Cali kenti Ofisi Başkanı Kian Abbassian, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu insanların özgürlüklerini yeniden kazanabilmeleri ve sevdiklerine kavuşacak olmalarından ötürü mutluyuz. Tarafsız bir aracı olarak, daha fazla ailenin acısını hafifletecek diğer insani operasyonları kolaylaştırma konusundaki istekliliğimize devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi Başkanı Carlos Camargo da tutsakların serbest bırakılmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, bunun aileler için en güzel Noel haberi hediyesi olduğunu kaydetti.

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında Kasım 2016'da barış anlaşması imzalandıktan sonra eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde ELN ile barış görüşmeleri başlamış, ancak örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesilmişti.