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Kolombiya'da polis helikopteri düştü

Kazada 2 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığı bildirildi.

Amerika 21.11.2021, 18:52
Kolombiya'da polis helikopteri düştü

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.

Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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#Kolombiya #helikopter
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