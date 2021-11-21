Kolombiya'da polis helikopteri düştü
Kazada 2 polisin hayatını kaybettiği, 3 polisin de yaralandığı bildirildi.
Amerika 21.11.2021, 18:52
Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesinde polis helikopterinin düşmesi sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.
Yetkililer, operasyondan dönen helikopterin dönüş yolunda Subachoque kasabasında düştüğünü duyurdu.
Düşen helikopterde 2 polis olay yerinde yaşamını yitirdi, 3 polis de yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Savunma Bakanı Diego Molano, kaza nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
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