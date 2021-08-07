Kolombiya'daki bütün mültecilere aşı yapılacak

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerden, 30 Ağustos'a kadar valilik ve belediyelere başvurarak aşı için kayıt yaptırmalarının istendiği bildirildi.

Aşılamada hamile ve yetişkinlere öncelik verileceği, ulusal aşı kampanyasının ülke genelinde devam ettiği belirtildi.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, ülkede çoğunluğu Venezuelalı olmak üzere 2 milyona yakın düzensiz göçmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 188 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 122 bin 87'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 980 vaka tespit edilen Kolombiya'da, toplam vaka sayısı 4 milyon 828 bin 583'e, iyileşenlerin sayısı da 8 bin 132 artışla 4 milyon 632 bin 801'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen dokuzuncu ülke konumunda bulunuyor.

AA