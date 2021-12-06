Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin eski lideri Venezuela'da öldürüldü

BBC'nin haberine göre, "El Paisa" lakabıyla bilinen Velasquez, Apure eyaletinde silahlı saldırıya uğradı.

Kolombiya ordusu, Velasquez'in öldürüldüğü bilgisini doğrulamazken, yerel basında, "paralı askerlerin" ödül için eski FARC liderini öldürmüş olabileceği iddia edildi.

İmza attığı şiddet eylemleriyle adından söz ettiren Velasquez'in, Bogota'da 2003'te 36 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 200 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının arkasındaki isim olduğu belirtiliyor.

Velasquez'in ismi, 2016'da, Havana'da yürüttüğü barış görüşmeleri ve örgütün 2019'de ateşkesi sona erdirerek silahlanma çağrısı yaptığı dönemde öne çıkmıştı.

FARC'ın eski komutanlarından, gerçek adı Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Jesus Santrich de 17 Mayıs'ta, Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetmişti.

Nüfusu 48 milyonu aşan Kolombiya'da, devlet ile FARC arasında 52 yıl süren iç çatışma, yaklaşık 260 bin kişinin ölümüne ve 6 milyon kişinin göç etmesine neden olmuştu.

İlk kez 2018'de parlamentoya giren FARC, Senato ve Temsilciler Meclisinde 5'er üye ile temsil ediliyor.

Eski FARC militanı Guillermo Torres, 27 Ekim 2019'da ülkede düzenlenen yerel seçimlerde başarılı olarak belediye başkanlığı görevini kazandı.

Aynı şekilde eski FARC militanı Sandra Ramirez, Kolombiya Senatosunda İkinci Başkan Yardımcısı oldu.