Kolombiya sandık başına gidiyor

Yaklaşık 39 milyon seçmen, yerel saatle 08.00-16.00 arasında ülke genelinde kurulacak 12 bin 500'den fazla sandıkta Cumhuriyet Senatosuna 108, Temsilciler Meclisine ise 188 üye seçmek için oy kullanacak.

Ülkede, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimi öncesinde en çok oy alan adayların da tespit edileceği seçimlerde, 3 siyasi koalisyondan parti adayları yarışacak.

Senato seçimlerine barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve adını "COMUNES" olarak değiştiren partiye de anlaşma gereği hem Senato da hem de Temsilciler Meclisinde 5 temsilci verilecek.

Bu seçimde "Citrep" olarak bilinen silahlı çatışma mağdurlarının da Temsilciler Meclisine 16 aday seçmek için özel olarak oy kullanması bekleniyor.