Kongre baskını soruşturmasında eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows'un ifadesi alındı

CNN'in haberine göre, Meadows, eski Başkan Donald Trump döneminden federal soruşturmada mahkeme celbine uyan kıdemli yetkili oldu.

Meadows, Kongre baskınını soruşturmakla görevli Temsilciler Meclisi özel komitesine sunduğu kayıtların aynısını mahkemeye de sundu.

Öte yandan, Meadows'un yardımcısı Ben Williamson'a da ifade vermesi için mahkeme celbi tebliğ edildiği bilgisi paylaşıldı.

Meadows, önce 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi ile iş birliği konusunda anlaşmış daha sonra iş birliğinden vazgeçerek Temsilciler Meclisi özel komitesi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye dava açmıştı.

Soruşturma kapsamında, Trump ile bağlantısı olan aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu en az 30 kişiye mahkeme celbi çıkarılmıştı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmıştı. Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon Kongrenin ifade çağrısını reddetmiş ve hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.