Kongre baskınında en büyük ceza sosyal medya tehdidine verildi

ABD'deki 6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili davalarda sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan bir kişiye verilen 14 aylık hapis cezası en uzun mahkumiyet kararı oldu.

Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde yaşayan Troy Smocks, Kongre baskınının ardından attığı tehdit içerikli kışkırtıcı mesajları nedeniyle 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Smocks'ın aldığı mahkumiyet kararı, baskınla ilgili görülen davalarda verilen en uzun hapis cezası olarak öne çıktı.

15 Ocak'tan bu yana cezaevinde bulunan Smocks, yargılanan kişilere kıyasla kendisine yapılan muamelenin haksız olduğunu savundu.

Smocks, duruşmada, "Ben Dr. King (Martin Luther King) değilim ama aynı ten rengine ve aynı adalet düşüncesine sahibiz. Adil bir şekilde muamele istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakim Tanya Chutkan ise Smocks'ın pişman olduğuna dair belirti olmadığına işaret ederek yargılamasında ırksal bir neden bulunmadığını kaydetti.

Smocks'ın 6 Ocak'ta baskınla ilgili yaptığı tehdit ve kışkırtıcı içerikli gönderisi sosyal medya platformu Parler'de on binlerce görüntüleme alarak tartışmalara yol açmıştı.