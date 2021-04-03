Kongre binasına giriş-çıkışlar yeniden açıldı

Başkent Washington'da bir şüphelinin, aracıyla, iki polise ve Kongre yerleşkesindeki barikatlara çarpması yerleşkede güvenlik alarmına yol açtı.

Etrafında güvenlik sağlanan ve başka bir tehdit tespit edilmeyen Kongre yerleşkesi, giriş çıkışlara yeniden açıldı.

Yaşamını yitiren polis için Kongredeki bayraklar yarıya indi

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de olayda yaşamını yitiren polis memuru için Kongredeki bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Ne olmuştu?

ABD Kongresi, bugün bir "güvenlik tehdidi" nedeniyle giriş çıkışlara kapatılmıştı.

ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, düzenlediği basın toplantısında, yerel saat ile 13.00'de bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara daldığını anlatarak, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Olayda iki Kongre polisinin de yaralandığını aktaran Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi." demişti.

Washington DC Polis Müdür Vekili Robert Contee, "Olay terörle ilişkili gibi durmuyor ancak soruşturmamız sürüyor." bilgisini paylaşmıştı.