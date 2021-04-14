Kongrenin şahin kanadından Biden'a tepki

Bugün Afganistan'daki ABD askerlerini geri çekme kararını resmen duyurması beklenen Başkan Joe Biden, bazı Kongre üyelerinin tepkisiyle karşılaştı.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Biden'ın kamuoyuna açık şekilde "neden ABD askerlerini geri çektiğini" açıklaması gerektiğini belirtti.

McConnell, Senato Genel Kurulundaki açıklamasında, "Çok hızlı şekilde Afganistan'daki Amerikan askerlerini geri çekmek büyük bir hata. Henüz ortadan kalkmamış düşmanın karşısında bu bir geri adım ve Amerikan liderliğinin geri çekilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Benzer şekilde Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Senatör Lindsey Graham ile James Inhofe da bunun "çok talihsiz ve kötü bir karar" olduğunu savundu.

Öte yandan, bazı Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin askerlerini geri çekme sürecine ilişkin duydukları şüpheyi dile getirdi. Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, ABD'nin bu ülkeye istikrar getirmek için çok zaman harcayıp bir güvence poliçesi bulunmaksızın ayrılmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Jack Reed ve Patrick Leahy gibi önemli Demokrat senatörler ise Afganistan konusunun çok zor bir denklem olduğunu ve geri çekilme kararının enine boyuna düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisinde yer alan çok sayıda Cumhuriyetçi ve Demokrat vekil de kararın yeterince düşünülüp alınıp alınmadığı konusundan emin olmadıklarını dile getirdi.

Dün açıklama yapan üst düzey bir ABD yetkilisi, Biden'ın bugün Afganistan'daki Amerikan askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekeceklerini duyuracağını bildirmişti. Brüksel'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek, çekilmeyi NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.