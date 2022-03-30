Koronavirüs Amerika'da 749 kişiyi daha hayattan kopardı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 22 bin 436 artarak 80 milyon 19 bin 458 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 749 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 978 bin 693'e çıktı.

California, 9 milyon 96 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 732 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 885 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 758 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 308, Florida'da ise 73 bin 136 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,5'ine hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyondan fazla kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.