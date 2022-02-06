Kosta Rika'da seçim

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da devlet başkanlığı seçimin ilk turu için oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Mahkemesinden (TSE) yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde kurulan 6 bin 767 oy merkezinde, yerel saatte 06.00'dan itibaren oy verme işleminin başladığı bildirildi.

TSE, ülkede son zamanlarda yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarına işaret ederek vatandaşlardan kurallara uymasını istedi.

Kosta Rika'da 25 adayın yarışacağı seçimde 3,5 milyondan fazla kayıtlı seçmen, devlet başkanının yanı sıra Ulusal Meclise 57 milletvekili seçecek.

Seçimleri, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, Bolivya, Jamaika, Arjantin, İspanya, Fransa, Peru, Brezilya, Kolombiya, Paraguay ve Meksika'dan 84 uluslararası gözlemci takip edecek.

Anketlere göre, devlet başkanı seçiminde yarışacak 25 adaydan hiçbirinin ilk turda yeterli oya ulaşması beklenmiyor. İlk turda hiçbir adayın yeterli oya ulaşamaması halinde seçimin ikinci turu 3 Nisan'da yapılacak.

Ülkede 1994-1998 arası başkan yardımcılığı görevinde bulunan Jose Maria Figueres, 2002-2006'da başkan yardımcılığı yapmış Lineth Saborio, gazeteci Fabricio Alvarado, eski vekil Jose Maria Villalta ve ekonomistler Rodrigo Chaves ile Eliecer Feinzaig'in favori adaylar olduğu belirtiliyor.