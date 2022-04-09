Kosta Rika'da uçak ikiye ayrıldı

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, bir kargo uçağı, acil iniş sırasında parçalanarak ikiye ayrıldı.

Uçak kazası yüzünden uluslararası San Jose Havaalanı’nı, bir süre uçuşlara kapatıldı.

Alman kargo şirketi DHL’nin uçağındaki pilot ve iki kabin görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Acil iniş sırasında sarsılan Guatemalalı iki kabin görevlisi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

“Boeing-757” model kargo uçağının, kalkıştan 25 dakika sonra mekanik bir arıza yüzünden San Jose Havaalanı’na geri dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kaynak: Euronews