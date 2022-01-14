Kovid-19 Amerika'da bin 926 kişiyi daha hayattan kopardı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 879 bin 396 artarak 64 milyon 83 bin 262 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1926 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 846 bin 488'e çıktı.

California, 6 milyon 720 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 289 bin vakayla Texas ve 4 milyon 933 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 507 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 909, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 66,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 40,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyona yakın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 78 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.