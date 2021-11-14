Kovid-19 onları da öldürdü
Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sadece insanları değil hayvanları da etkiliyor. ABD'de 3 kar leoparı Kovid-19 nedeniyle öldü.
Amerika 14.11.2021, 20:19
ABD'nin Nebraska eyaletinde bulunan Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi, dün 3 kar leoparının Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonrasında öldüğünü duyurdu.
Yetkililer yazılı yapılan açıklamada Lincoln Çocuk Hayvanat Bahçesi’ndeki üç kar leoparının Kovid-19un komplikasyonları nedeniyle vefat ettiğini topluluğumuza derin bir üzüntüyle bildiriyoruz denildi.
KOVID-19 OLAN 2 KAPLAN TAMAMEN İYİLEŞTİ
Yetkililer ayrıca Sumatra kaplanları olarak bilinen Axl ve Kumar adlı kaplanların ise tamamen iyileştiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca hayvanat bahçesindeki Kovid-19 vakaları konusunda Amerikan Hayvanat Bahçesi Veterinerleri Birliği (AAZV) ve Bulaşıcı Hastalıklar Önleme Merkezi (CDC) ile yakın çalışıldığı ifade edildi.
Kaynak: Sözcü
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