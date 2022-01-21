Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan Amerikan milletvekiline Kovid-19 bulaştı

Kentucky eyaletinden, aşı ve maske zorunluluğuna karşıtlığıyla tanınan Cumhuriyetçi Massie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirtti.

Aşı olmadığını ancak semptomlarının hafif olduğunu ve hastalığı yendiğini düşündüğünü ifade eden Massie, gelecek haftaya kadar kimseyle yüz yüze görüşmeyeceğini, kamuoyunun önüne çıkmayacağını dile getirdi.

Massie, diğer yandan her vakanın kendine özgü olduğunu belirterek Kovid-19’a yakalananların doktora başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

Geçen hafta Twitter hesabından, kongredeki ofisinin Washington DC’de restoranlara girmek için getirilen aşı zorunluluğuna uymayacağını yazan Massie, yemeklerini Virginia eyaletinden alacaklarını ya da evden getireceklerini aktarmıştı.

Temsilciler Meclisi’ndeki maske zorunluluğunu da “bilime ve anayasaya aykırı bulduğunu” belirten Massie, geçen yıl Kovid-19’a yakalandığı için bağışıklığı olduğunu öne sürüyordu.