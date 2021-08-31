Kovid-19 tedbirlerine karşı protestoları organize eden genç, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD basınındaki haberlerde, ülkenin Texas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden Wallace'ın 26 Temmuz'da Kovid-19 belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır Kovid-19 tedavisi gördüğü belirtildi.

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Wallace, aşı ve maske gibi Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

AA