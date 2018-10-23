Kritik isim Türkiye'de

CIA Başkanı Gina Haspel beraberindeki yetkililerle Ankara'ya geldi. Haspel'in gündeminde Suudi Arabistanlı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın olduğu ifade ediliyor.

İŞKENCECİ HASPEL

CIA Direktörü Gina Haspel'in 2002 yılında bir esire yaptığı işkence ortaya çıkmıştı. İşkenceler, Enformasyon Özgürlüğü Yasası gereğince üzerinden gizliliğin kalktığı belgelerde yer almıştı.

Buna göre Haspel'in yönettiği Tayland'daki işkencehanede haftalarca tutulan Abdül Rahim Naşiri, çıplak bırakılmış, zincirlenmiş, duvarlara vurulmuş, küçük bir kutunun içinde hapsedilmiş, infaz provalarına ve tabii 'waterboarding'e maruz kalmış.

CIA'in 2000 yılında Yemen'de Amerikan savaş gemisi USS Cole'un bombalanmasının planlamasına müdahil ve diğer saldırıların planlanmasından da haberdar olduğuna inandığı Naşiri'den gelecekteki olası saldırılarla ilgili bilgi almak için her türlü şiddeti uygulamış.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 10:19