Küba'da Castro sonrası yeni dönem başladı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, iktidardaki Küba Komünist Partisi'nin Genel Sekreterliği görevine getirildi.

Eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro, önceki gün Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmişti.

Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini dile getirmişti.

Başkent Havana'da cuma günü başlayan Küba Komünist Partisi'nin 8'inci kongresi, dört gün sürdü.

Kongreye yüzlerce delege katıldı. Kongrenin son gününde 60 yaşındaki Diaz-Canel’in göreve seçildiği duyuruldu.

Efsanevi lider Fidel Castro'nun Kasım 2016'daki ölümünün ardından bu göreve getirilen 89 yaşındaki Raul Castro'nun görevi, Diaz-Canel’e devretmesi öngörülüyordu.

Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı olan Castro, 19 Nisan 2018'de görevi Diaz-Canel'e devretmişti.

Diaz-Canel, Komünist Partinin üçüncü genel sekreteri olacak ve aynı zamanda devlet başkanlığı görevini sürdürecek.

Kendisi daha dünyaya gelmeden önce gerçekleşen 1950'lerin Castro önderliğindeki devrimden bu yana Küba'nın ilk sivil lideri olacak.

Küba'da son Castro'nun da görevden ayrılmasıyla 60 yıllık aile tekeli sona erdi ve liderlik nispeten daha genç bir kuşağa geçti