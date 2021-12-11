Küçük yaştakilere elektronik sigara satan firmaya 51 milyon dolar ceza verildi

Massachusetts kurallarına aykırı olarak, internetten sattığı elektronik sigara ürünlerini alanlardan kimlik doğrulaması istemeyen Eonsmoke firması 51 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Başsavcı Maura Healey'in ofisinin yazılı basın açıklamasında, Eonsmoke ve sahipleriyle, "şirketin 2015'ten 2018'e kadar çevrim içi müşterilerinin yaşını doğrulamadığı ve sosyal medya üzerinden Massachusetts'in tüketici korumasını ihlal ederek 21 yaşından küçüklere satış yaptığı" gerekçesiyle 51 milyon dolarlık tazminat anlaşması yapıldığını duyurdu.

Başsavcı Healey, "Eonsmoke, kasıtlı olarak gençleri hedef alan, tehlikeli ve bağımlılık yapan elektronik sigara ürünlerini web siteleri aracılığıyla doğrudan reşit olmayanlara satan bir kampanyayı koordine etti. Şirketin bu yasa dışı uygulamalarını durduruyoruz." dedi.

Hakkında 2019'da dava açılan ve 2020'de feshedilen firma, Massachusetts'te tütün ürünlerinin satışından veya tanıtımından kalıcı olarak men edildi.

Massachusetts, 2019 itibariyle ABD'de elektronik sigara ve sıvılar dahil olmak üzere, aromalı tütün ürünlerinin satışını yasaklayan ilk eyalet olarak biliniyor.

Haziran 2020'de tamamen yürürlüğe giren yasayla birlikte eyalette tüm mentol aromalı tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilmişti.