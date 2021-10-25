Kurusıkı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

Yayınlanan yazılı ifadelerle, 42 yaşındaki Hutchins’in göğsünden vurulma ve yönetmen Joel Souza’nın da yaralanma anının nasıl meydana geldiği konusu aydınlanıyor.

ABD’nin New Mexico eyaletindeki Santa Fe'de mahkeme emriyle yapılan polis soruşturmasının kayıtlarına göre, prova esnasında Baldwin’in silahını kameraya doğrultarak ateşlediği ve bu şekilde görüntü yönetmeni ve yönetmenin vurulduğu anlaşıldı.

Santa Fe yetkililerinin mahkemeye sunduğu belgelerde, Baldwin’in elinde kurusıkı silah tuttuğu ve ona silahın boş olduğunun söylendiği belirtildi.

Yazılı ifadede, “Joel, Alec'in bir kilise binası ortamındaki sette bir sıraya oturduğunu ve bir çapraz ateş pratiği yaptığını belirtti. Joel, Hutchins'in omzunun üzerinden baktığını ve bir kamçı sesi ve ardından yüksek bir patlama sesi duyduğunu söyledi” denildi.

Hutchins, Badwin’in silahı ateşlemesi sonucu göğsünden vuruldu.

Yetkililerin ifadesinde “Joel, Hutchins’in karnından şikayet ettiğini ve göğsüyle karnı arasını tuttuğunu hatırlıyor. Joel ayrıca, Hutchins’in geriye doğru sendelemeye başladığını ve yerden destek aldığını söyledi” sözleri yer alıyor.

İfadelere göre, Hutchins, yanındaki kameraman Reid Russel’a bacaklarını hissedemediğini söyledi.

Akıllara duygunluk veren set kazası sonrası 63 yaşındaki ünlü aktör Alec Baldwin, Santa Fe’de Halyna Hutchins’in eşi Matt Hutchins ile dokuz yaşındaki oğlunu ziyaret ederek görüntülendi.

Öte yandan önceki gün yayınlanan mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin'in sette ateşlediği silahı kendisine bir yönetmen yardımcısı "güvenli olduğu söylenerek" vermişti.

Yönetmen yardımcısı Dave Halls’in, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmediği öğrenilmişti. Kayıtlara göre Halls, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "Soğuk silah" diye bağırarak silahı aktöre teslim etmişti.

Los Angeles Times gazetesi, kamera arkası ekipten beş kişinin, trajedi yaşanmadan birkaç saat önce "kötü çalışma koşullarını protesto etmek için" seti terk ettiğini yazmıştı. Sendika üyeleri, çekimin yapıldığı bölgede kendilerine bir otel odası sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını; her sabah 80 kilometre uzaktan arabayla gelmek zorunda kaldıklarını söylemişti.

O gün sette olması gerekenlerin listesinde, ateşli silahları kontrol etmesi gereken bir ekip üyesi, 20'li yaşlarındaki Hannah Gutierrez Reed de vardı. Los Angeles Times'a göre Reed, ilk kez bu görevi alıyordu. Variety, Uluslararası Teatral Sahne Çalışanları Birliği'nin üyelerine bir e-mail gönderdiğini, burada "Baldwin'in ateşlediği silahta tek bir gerçek mermi vardı" yazdığını belirtmişti.

Baldwin "kaza" olarak tarif ettiği olay sonrası ilk açıklamasında büyük şok ve üzüntü yaşadığını söylemiş, "Bir anne, eş ve çok sevdiğimiz bir meslektaşımız olan Halyna Hutchins'in hayatına mal olan kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl yaşandığını anlamak için yapılan polis soruşturmasına tüm desteğimi veriyorum. Eşi ile de konuştum. Ona ve aileye desteğimin yanlarında olduğunu söyledim. Eşi, oğulları ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes için büyük üzüntü yaşıyorum” demişti.

NTV