Kushner’den Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump’un damadı ve başdanışmanı Kushner, Kaşıkçı ile ilgili sorulan soruları cevapladı.

Kushner’den Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kushner Trump yönetiminin henüz kanıt toplama aşamasında olduğunu dile getirdi.

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ölümüyle ilgili verilerin netleşmesinin ardından Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'la ilgili nasıl bir eylemde bulunulacağına karar vereceğini belirten Kushner, Suudi Arabistan’ın önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı’nın damadı Kushner, Veliaht Prens Selman’la iyi ilişkilere sahip olmasıyla biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net


 

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 18:02
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