La Soufriere Yanardağı ikinci kez patladı

Bugün meydana gelen patlamanın, ilkine göre daha küçük olduğunu belirten yetkililer, herhangi bir hasara yol açmadığını duyurdu.

Guyana, Antigua ve Barbuda başta olmak üzere civardaki Ada ülkeleri, patlama tehlikesine karşı tahliye edilen yaklaşık 16 bin kişiye geçici olarak sınırlarını açabileceğini bildirdi.

8 Nisan’da Ada sakinleri tahliye edilmişti

Bilim insanlarının yanardağın faaliyete geçtiğine ilişkin uyarılarını dikkate alan hükümet, 8 Nisan’da Ada sakinlerini tahliye etmişti.

Yetkililer, dün erken saatlerde ilk patlamanın gerçekleştiğini ve La Soufriere Yanardağı'ndan fışkıran küllerin yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe kadar yayıldığını bildirmişti.

En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.