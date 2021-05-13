Latin Amerika ülkelerinde salgın alarm veriyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 494, Meksika'da 267, Arjantin'de 496, Kolombiya'da 490, Peru'da 207, Şili’de 28, Ekvador’da 63, Paraguay’da 74, Honduras'ta 64 ve Uruguay'da 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 494 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 428 bin 34’e, 76 bin 692 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 359 bin 397'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 38 bin 240 vaka ve 102 bin 356 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 13 milyon 924 bin 217 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 267 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 90 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 219 bin 590’a, toplam vaka sayısı da 2 milyon 371 bin 483’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 893 bin 236'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 496 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 68 bin 807’ye, 24 bin 475 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 215 bin 572’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 869 bin 341 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 490 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 79 bin 261’e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 993 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 48 bin 719’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 859 bin 627’ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 207 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 947 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 865 bin 639'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 64 bin 898'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 812 bin 900'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 384'e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 920 artışla 1 milyon 260 bin 448’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 432’ye ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 63 artarak 19 bin 349’a, vaka sayısı da 2 bin 37 artışla 404 bin 632’ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 342 bin 878 kişi de iyileşti.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 828 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 304 bin 889’a, can kaybı sayısı 7 bin 358’e, sağlığına kavuşanların sayısı 252 bin 425’e çıktı.

- Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti ve 874 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 222 bin 992'ye, can kaybı sayısı 5 bin 853'e, sağlığına kavuşanların sayısı 82 bin 187'ye çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 artarak 3 bin 252'ye, vaka sayısı 2 bin 269 artışla 228 bin 102'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 198 bin 922 kişi iyileşti.