Latin Amerika ülkelerinde salgın alarm veriyor

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1454, Meksika’da 206, Arjantin'de 539, Kolombiya'da 537, Peru'da 266, Şili’de 98, Ekvador’da 49, Bolivya'da 68, Paraguay’da 111, Honduras'ta 39, Uruguay'da 56 ve Kosta Rika'da 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1454 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 470 bin 842’ye, 37 bin 936 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 841 bin 408’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 338 bin 262 vaka ve 113 bin 474 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 239 bin 692 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 228 bin 568’e, toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 631’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 936 bin 266’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 539 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 80 bin 411’e, 30 bin 950 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 915 bin 397’ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 465 bin 137 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 537 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 90 bin 890’a çıktı.

Son 24 saatte 30 bin vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 518 bin 46’ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 267 bin 100’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 266 kişi öldü, 1895 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 976 bin 166'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 185 bin 813'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 929 bin 264'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 98 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 696'ya çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 273 artışla 1 milyon 411 bin 346’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 333 bin 631’e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 20 bin 755’e, vaka sayısı da 922 artışla 430 bin 739’a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin yeni vaka görüldü. Ülkede vaka sayısı 383 bin 457'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 900'e, sağlığına kavuşanların sayısı 303 bin 358'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 111 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 481 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 368 bin 183’e, can kaybı sayısı 9 bin 609’a, sağlığına kavuşanların sayısı 301 bin 909’a çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti ve 657 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 241 bin 39'a, can kaybı sayısı 6 bin 454'e, sağlığına kavuşanların sayısı 85 bin 977'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 56 artarak 4 bin 516'a, vaka sayısı 4 bin 92 artışla 308 bin 490'na yükseldi. Virüs tespit edilen 267 bin 776 kişi iyileşti.

Kosta Rika

Kosta Rika basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 153'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 200 artarak 327 bin 979'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 247 bin 905 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.