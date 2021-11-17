Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 132 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 611 bin 478’e yükseldi, 4 bin 918 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 965 bin 684’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 177 bin 367 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, 735 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 291 bin 241, vaka sayısı 3 milyon 847 bin 243, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 211 bin 986 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 865’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 21 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 36 bin 287’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 877 bin 518’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 294’e, 1622 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 308 bin 781’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 174 bin 548’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 1032 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 216 bin 832'ye, can kaybı sayısı 200 bin 695'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 196 bin 596'ya yükseldi.