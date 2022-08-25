Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 202 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 683 bin 76'ya yükseldi. 18 bin 277 yeni vakanın görüldüğü ülkede vaka sayısı 34 milyon 329 bin 600'e çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 981 yeni vaka tespit edildi.

Salgında can kaybı sayısı 329 bin 225, vaka sayısı 6 milyon 994 bin 309, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 236 bin 507 olarak kayıtlara geçti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi öldü ve 2 bin 689 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 4 milyon 86 bin 627'ye, can kaybı 215 bin 486'ya, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 980 bin 349'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 60 bin 254'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 226 artışla 4 milyon 461 bin 869, iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 360 bin 741 oldu.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölenlerin sayısı 19 bin 387'ye, vaka sayısı 2 bin 226 artışla 1 milyon 90 bin 506'ya ulaştı.

Virüs tespit edilen 1 milyon 58 bin 646 kişi sağlığına kavuştu.