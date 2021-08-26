Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 903 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 576 bin 645'e, 30 bin 671 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 645 bin 537'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 577 bin 135 olarak açıklandı.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 160 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 966'ya, 6 bin 994 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 155 bin 79'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 833 bin 260'a ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 474'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 448 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 897 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 727 bin 307'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi ve 723 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 145 bin 51'e, can kaybı sayısı 198 bin 31'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 115 bin 377'ye çıktı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 arttı ve toplam can kaybı sayısı 32 bin 134'e, vaka sayısı 435 artışla 499 bin 631'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi öldü, 145 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 116, can kaybı sayısı 15 bin 633 ve sağlığına kavuşanların sayısı 435 bin 771 olarak açıklandı.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 615'e, vaka sayısı da 5 bin 226 artışla 450 bin 150'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 387 bin 377 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras basınındaki habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve 1460 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 332 bin 832'ye, can kaybı sayısı 8 bin 751'e, sağlığına kavuşanların sayısı 106 bin 85'e çıktı.

AA