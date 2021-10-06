Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 677 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 598 bin 829’a yükseldi, 20 bin 528 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 499 bin 74’e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 488 bin 785 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 790 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 682 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 279 bin 894, vaka sayısı 3 milyon 691 bin 924, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 51 bin 93 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 455’e çıktı.

Son 24 saatte 1211 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 964 bin 454’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 807 bin 507’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 323’e, 1216 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 261 bin 935’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 126 bin 85’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 508 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 180 bin 149'a, can kaybı sayısı 199 bin 520'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 157 bin 65'e ulaştı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 330 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 368 bin 654'e, can kaybı sayısı 9 bin 913'e, sağlığına kavuşanların sayısı 111 bin 654'e çıktı.

AA