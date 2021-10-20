Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 390 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 603 bin 855’e yükseldi, 12 bin 969 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 664 bin 879’a çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 838 bin 188 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 446 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 220 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 284 bin 923, vaka sayısı 3 milyon 762 bin 689, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 122 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 126 bin 910’a çıktı.

Son 24 saatte 952 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 983 bin 527’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 828 bin 195’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 737’ye, 1303 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 274 bin 766’ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 141 bin 288’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 kişi yaşamını yitirdi ve 506 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 191 bin 171'e, can kaybı sayısı 199 bin 928'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 168 bin 991'e yükseldi.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 286 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 373 bin 206'ya, can kaybı sayısı 10 bin 148'e, sağlığına kavuşanların sayısı 114 bin 358'e çıktı.

AA