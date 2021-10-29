Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 389 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 607 bin 68’e yükseldi, 15 bin 268 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 781 bin 436’ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 979 bin 324 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 357 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 503 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 287 bin 631, vaka sayısı 3 milyon 798 bin 286, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 159 bin 461 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 195’e çıktı.

Son 24 saatte 1750 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 997 bin 444’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 840 bin 891’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 115 bin 916’ya, 1589 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 229’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 149 bin 943’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişi yaşamını yitirdi ve 509 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 199 bin 36'ya, can kaybı sayısı 200 bin 179'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 177 bin 657'ye yükseldi.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 14 bin 928'e, vaka sayısı 1274 artışla 599 bin 42'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 577 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.

AA