Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 267 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 610 bin 491’e yükseldi, 14 bin 598 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 21 milyon 939 bin 196’ya çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 138 bin 584 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 353 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 290 bin 872, vaka sayısı 3 milyon 841 bin 661, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 202 bin 777 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 127 bin 721’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 559 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 26 bin 822’ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 868 bin 397’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 222’ye, 1614 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 304 bin 59’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 169 bin 697’ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi ve 657 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 212 bin 514'e, can kaybı sayısı 200 bin 573'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 191 bin 955'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 936'ya çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 950 artışla 1 milyon 721 bin 25, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 663 bin 940 olarak kayıtlara geçti.