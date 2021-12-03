Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 615 bin 179'a, 12 bin 910 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 118 bin 782’ye çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 351 bin 505 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 287 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 146 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 294 bin 715, vaka sayısı 3 milyon 894 bin 364, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 250 bin 478 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 128 bin 643’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 262 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 74 bin 79’a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 913 bin 921’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 617’ye, 2 bin 681 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 335 bin 310’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 196 bin 96’ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi ve 913 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 239 bin 421'e, can kaybı sayısı 201 bin 282'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 220 bin 89'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 403'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 244 artışla 1 milyon 766 bin 493, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 710 bin 140 olarak kayıtlara geçti.