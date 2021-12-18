Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 206 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 617 bin 601’e yükseldi, 4 bin 79 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 209 bin 20’ye çıktı.

Brezilya’da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle geçen haftadan bu yana çalışmıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 211 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 750 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 297 bin 567, vaka sayısı 3 milyon 930 bin 15, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 283 bin 899 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 345’e çıktı.

Son 24 saatte 1803 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 103 bin 269’a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 943 bin 964’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 892’ye, 5 bin 648 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 382 bin 290’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 228 bin 552’ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi ve 1105 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 261 bin 883'e, can kaybı sayısı 202 bin 120'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 243 bin 798'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 812'ye çıktı.

Vaka sayısı 1465 artışla 1 milyon 789 bin 109, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 736 bin 644 olarak kayıtlara geçti.