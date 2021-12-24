Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 91’e, 3 bin 645 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 226 bin 573’e çıktı.

Brezilya’da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 149 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 363 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 298 bin 508, vaka sayısı 3 milyon 943 bin 764, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 295 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 640’a çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 475 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 115 bin 194’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 953 bin 642’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 116 bin 979’a, 13 bin 456 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 428 bin 957’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 248 bin 682’ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 1310 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 271 bin 549'a, can kaybı sayısı 202 bin 424'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 253 bin 941'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 38 bin 954'e çıktı.

Vaka sayısı 1504 artışla 1 milyon 796 bin 232, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 744 bin 33 olarak kayıtlara geçti.