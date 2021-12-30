Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya'da eyaletlerin sağlık sekreterliklerinin oluşturduğu Ulusal Sağlık Sekreterleri Konseyi (CONASS) verilerine göre, son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 618 bin 817’ye yükseldi, 9 bin 128 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 263 bin 834’e çıktı.

Brezilya’da Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerini paylaştığı panel, siber saldırı nedeniyle bir süredir çalışmıyor.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 188 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 290 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 299 bin 132, vaka sayısı 3 milyon 961 bin 662, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 304 bin 774 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 129 bin 866’ya çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 326 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 138 bin 603’e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 965 bin 217’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 111’e, 42 bin 32 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 556 bin 239’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 283 bin 910’a ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.