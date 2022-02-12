Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 1135 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 637 bin 152’ye yükseldi, 166 bin 9 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 27 milyon 285 bin 509’a çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 23 milyon 568 bin 213’e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 564 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 336 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 312 bin 118, vaka sayısı 5 milyon 257 bin 605, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 471 bin 373 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 136 bin 764’e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 421 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 7 bin 991’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 815 bin 318’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 152 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 123 bin 859’a, 16 bin 503 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 716 bin 940’a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 367 bin 347’ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 kişi yaşamını yitirdi ve 6 bin 710 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 424 bin 894'e, can kaybı sayısı 207 bin 965'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 440 bin 718'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 40 bin 370'e çıktı.

Vaka sayısı 38 bin 446 artışla 2 milyon 545 bin 819, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 368 bin 52 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 43 kişi öldü, 1893 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 620 bin 708, can kaybı sayısı 17 bin 844 ve sağlığına kavuşanların sayısı 561 bin 785 olarak açıklandı.

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 594'e, vaka sayısı 10 bin 15 artışla 765 bin 960'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 627 bin 307 kişi iyileşti.

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 16 bin 611'e, vaka sayısı 4 bin 276 artışla 729 bin 977'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 664 bin 112 kişi sağlığına kavuştu.