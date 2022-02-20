Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 851 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 643 bin 880'e, 108 bin 725 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 167 bin 587'ye çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 470 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 857 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 315 bin 525, vaka sayısı 5 milyon 407 bin 711, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 653 bin 66 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 137 bin 996'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 498 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 43 bin 661'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 861 bin 641'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 125 bin 185'e, 7 bin 807 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 823 bin 54'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 564 bin 650'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 313 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 490 bin 988'e, can kaybı sayısı 209 bin 298'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 508 bin 799'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 129 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 196'ya çıktı.

Vaka sayısı 33 bin 769 artışla 2 milyon 819 bin 246, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 646 bin 153 olarak kayıtlara geçti.