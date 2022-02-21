Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 644 bin 286’ya yükseldi, 40 bin 625 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 208 bin 212’ye çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya’da iyileşenlerin sayısı 25 milyon 48 bin 72’ye ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 163 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 714 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 315 bin 688, vaka sayısı 5 milyon 413 bin 425, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 664 bin 322 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 106’ya çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 381 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 47 bin 42’ye, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 866 bin 6’ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 125 bin 278’e, 4 bin 450 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 827 bin 504’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 583 bin 507’ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 67 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 496 bin 9'a, can kaybı sayısı 209 bin 468'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 514 bin 48'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 151 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 41 bin 347'ye çıktı.

Vaka sayısı 30 bin 398 artışla 2 milyon 851 bin 382, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 673 bin 145 olarak kayıtlara geçti.