Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1148 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 566 bin 896'ya, 39 bin 982 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 285 bin 67'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 151 bin 21 olarak açıklandı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 608 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 975 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 246 bin 811, toplam vaka sayısı 3 milyon 45 bin 571, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 390 bin 75 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 181 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 569'a, 13 bin 369 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 66 bin 253'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 713 bin 411'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 144 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 97'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 272 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 856 bin 595'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 675 bin 215'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi ve 775 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 130 bin 18'e, can kaybı sayısı 197 bin 209'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 97 bin 895'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 86 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 243'e çıktı.

Vaka sayısı 1128 artışla 1 milyon 626 bin 594'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 582 bin 781'e ulaştı.

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi öldü, 227 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 456 bin 291, can kaybı sayısı 15 bin 383 ve sağlığına kavuşanların sayısı 431 bin 6 olarak açıklandı.

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 159 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 314 bin 351'e, can kaybı sayısı 8 bin 339'a, sağlığına kavuşanların sayısı 103 bin 969'a çıktı.

AA