Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 753 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 648 bin 913’e yükseldi, 73 bin 808 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 744 bin 50'ye çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 331 kişi yaşamını yitirdi, 13 bin 459 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 318 bin 14, vaka sayısı 5 milyon 502 bin 586, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 764 bin 651 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 97 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 598’e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 78 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 60 bin 793’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 886 bin 65’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 126 bin 48’e, 5 bin 595 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 893 bin 568’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 658 bin 68’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 820 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 512 bin 404'e, can kaybı sayısı 210 bin 407'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 539 bin 779'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 151 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 70'e çıktı.

Vaka sayısı 27 bin 739 artışla 3 milyon 15 bin 630, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 856 bin 569 olarak kayıtlara geçti.