Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 370 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 650 bine yükseldi, 30 bin 995 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 28 milyon 842 bin 160'a çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 304 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 342 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 318 bin 835, vaka sayısı 5 milyon 534 bin 86, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 809 bin 799 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, en çok vakanın görüldüğü 17. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 138 bin 899’a çıktı.

Son 24 saatte 1222 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 67 bin 23’e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 893 bin 989’a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, en fazla vaka görülen 14. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 126 bin 390’a, 8 bin 141 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 912 bin 317’ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 694 bin 508’e ulaştı.

Arjantin, en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 506 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 520 bin 604'e, can kaybı sayısı 210 bin 851'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 549 bin 536'ya yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 411'e çıktı.

Vaka sayısı 20 bin 400 artışla 3 milyon 98 bin 110, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 956 bin 270 olarak kayıtlara geçti.