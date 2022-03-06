Latin Amerika ülkelerinde salgının seyri

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümler 651 bin 927'ye, 59 bin 253 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 29 milyon 33 bin 52'ye çıktı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 220 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 688 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 319 bin 824, vaka sayısı 5 milyon 563 bin 80, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 842 bin 78 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "en çok vakanın görüldüğü 17. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 139 bin 37’ye çıktı.

Son 24 saatte 1191 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 6 milyon 70 bin 616’ya, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 899 bin 197’ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "en fazla vaka görülen 14. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 84 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 126 bin 708’e, 4 bin 430 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 934 bin 328’e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 8 milyon 729 bin 665’e ulaştı.

Arjantin, "en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 431 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 3 milyon 525 bin 940'a, can kaybı sayısı 211 bin 32'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 555 bin 396'ya yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 146 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 42 bin 955'e çıktı.

Vaka sayısı 20 bin 901 artışla 3 milyon 168 bin 335, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 28 bin 599 olarak kayıtlara geçti.